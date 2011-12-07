Четырех татарстанцев, прибывших из-за рубежа, оштрафовали за несделанный тест на COVID-19

МВД по РТ составило административные протоколы в отношении 22 татарстанцев, прибывших из-за рубежа, по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия из-за границы гражданин обязан пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в ЕПГУ, заполнив соответствующую форму (www.gosuslugi.ru/400705/», — уточнили в ведомстве.

В отношении четырех татарстанцев уже вынесено судебное постановление о назначении штрафа.

В ведомстве напомнили, что за подобное нарушение гражданам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тыс. рублей, предпринимателям — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридическим лицам — от 200 до 500 тыс. рублей.