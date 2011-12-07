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Татарстан попал в список регионов с наименьшими темпами COVID-19

Прирост заболевших за сутки в республике составляет 0,3%.

Татарстан попал в список российских регионов с наименьшими темпами прироста заболевших COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.

В республике прирост заболевших за сутки составляет 0,3%.

В список также вошли Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область.

Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Татарстане COVID-19 диагностирован у 7 044 человек, 5 923 из них — выздоровели. 

КВ
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