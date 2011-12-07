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В Казани такси на скорости въехало в столб

Водитель такси доставлен в больницу.

В Казани такси на скорости въехало в столб, сообщили, в пресс-службе ГИБДД по Казани.

ДТП произошло на улице Чуйкова, 23 сентября около 11.30. От удара иномарку развернуло и отбросило на газон.

Водитель доставлен в больницу. 

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