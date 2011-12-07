Бар Zero ответил на подозрение в фальшивых справках: Это связано с тем, что мы привились не в РТ

Бар Zero прокомментировал ситуацию, которая связана с обвинениями в поддельных справках о COVID-19. Представители бара считают, что на них производится давление со стороны отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

«По нашим данным, основным официальным поводом такого пресса со стороны ОБЭПа явился тот факт, что во время одной из командировок часть наших сотрудников приняли решение привиться от новой коронавирусной инфекции не в РТ», — сообщают представители бара.

МВД заявляет, что руководители бара предоставили в Управление Роспотребнадзора сертификаты о вакцинации сотрудников, сделанные якобы через одну из поликлиник Подмосковья, но проверка показала, что сотрудники в указанном медицинском учреждении вакцинацию не проходили. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».