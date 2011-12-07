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Госсовет РТ попросил Мишустина разрешить покупку соципотечного жилья по маткапиталу

На учете для получения соцжилья стоят еще 12 тыс. семей.

Депутаты Госсовета Татарстана обратились к Премьер-министру России с предложением использования средств маткапитала на покупку соципотеки. 

В октябре 2020 года в правила были внесены изменения, которые предусматривают требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов. В результате семьи с детьми лишились возможности использовать маткапитал в счет оплаты соципотеки.

Проект обращения озвучил член комитета Госсовета РТ по жилищной политике Марат Нуриев. «Такой подход, по мнению самих граждан, нарушает баланс между категориями получателей мер государственной поддержки», — заявил Нуриев.

Напомним, что программа соципотеки реализуется в республике с 2005 года, за это время более 170 семей получили льготное жилье. На учете стоят еще 12 тыс. семей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 503 тыс. рублей, за второго ребенка положена выплата в 665 тыс. рублей.

КВ
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