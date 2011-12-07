Казанский бар Zero подаст в суд на Роспотребнадзор из-за аннулирования разрешения на ночную работу

Владельцы бара Zero готовятся подать в суд на Роспотребнадзор в связи с аннулированием разрешения на работу после полуночи. Об этом рассказали «Казанским ведомостям» представители заведения.

«Причиной аннулирования законного права стало письмо из МВД по подозрению в подделке документов. Никакого обвинения нам предъявлено не было, никакого суда не происходило. Решение попросту было вынесено с нарушением презумпции невиновности, да и вообще любых мыслимых законов», — заявили представители бара.

Сотрудники заведения уверены, что повышенному вниманию со стороны властей они обязаны тем, что привились не на территории Татарстана. Мотивом для проверки ОБЭП послужил запрос в больницу, где была проведена вакцинация. В ответ сотрудникам органов пришло сообщение, что сведения являются «технической ошибкой».

Представители бара выяснили, что сам запрос был сформулирован некорректно и сведения об ошибке являются предположением.

«Сама же больница охотно подтвердила нам и нашему юристу легитимность наших документов» — добавили владельцы заведения.