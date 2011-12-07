Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров: Космический мониторинг помогает бороться с пожарами

Плюсовые деревья для будущих лесов

— Равиль Афраимович, Татарстан считается лесным краем?

— Татарстан считается малолесным регионом, поэтому наша приоритетная цель — увеличение площади лесов и закладка защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения, оврагах, балках, песках и других неудобных землях.

Не менее важная задача — улучшение породного состава лесов. Для этого мы из года в год увеличиваем количество заготовленных семян с улучшенными наследственными свойствами. В 2021 году, к примеру, необходимо заготовить не менее 11,4 тонны семян основных лесообразующих пород.

— А как создается семенной фонд лесов?

— В Татарстане имеются лесосеменные плантации и 51 базисный лесной питомник, где ежегодно выращивается свыше 30 миллионов штук сеянцев, из них 12 миллионов штук — в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ. Это крупнейший в Европе автоматизированный питомник, где производится посадочный материал с закрытой корневой системой. Центр занимает площадь более 11 гектаров.

В республике работает лаборатория микроклонального вегетативного размножения ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз». Одна из задач лаборатории — обследование лесов Татарстана и отбор плюсовых деревьев и насаждений для их дальнейшего клонирования.

— Что такое плюсовые деревья?

— Это деревья, которые значительно превосходят окружающие деревья по одному или нескольким важным признакам. Такие ценные экземпляры становятся базой для создания коллекции in vitro клонов. Это необходимо для улучшения породного состава и повышения продуктивности лесных насаждений.

— Оказывается, вырастить лес — это настоящая наука…

— Лесное дело — наука сложная. Дерево же не просто так растет. Все начинается со сбора семян, их сохранности. Потом семена сеют в питомнике, а спустя 2 — 3 года пересаживают сеянцы в лесной фонд. Причем почву для саженцев начинают готовить за полгода до высадки. Потом еще пять лет за каждым деревцем ведется тщательный агроуход. К сожалению, этим летом из-за аномальной жары мы потеряли почти 40 процентов посадок на землях сельскохозяйственного назначения. Но мы наверстаем потери.

Взрослые деревья тоже находятся под постоянным контролем. Для оценки их состояния ежегодно проводятся лесопатологические обследования и санитарно-оздоровительные мероприятия.

Огненная угроза

— Главная беда лесов — пожары…

— Лесные пожары — одно из самых страшных бедствий. К счастью, у нас последние 10 лет их не было. Но в этом году ситуация была напряженная — по климатическим условиям повторился 2010-й, когда были побиты температурные рекорды — жара до 40 градусов — и практически без осадков. При такой погоде риск возникновения пожаров увеличивается в разы. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, по данным на 20 сентября в Татарстане в этом году были зарегистрированы 1043 термические точки и 795 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Для сравнения, за такой же период в прошлом году были зафиксированы 773 термические точки и 298 случаев возгораний.

В этом году произошло 19 лесных пожаров на площади 210 га. Из них крупных было три — в Альметьевском и Лениногорском районах. Все очаги возгорания были своевременно выявлены, локализованы и ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов республики и территориальных отделов Главного управления МЧС России по РТ. Ущерб составил 6,3 миллиона рублей.

Также в этом году произошли 7 природных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на общей площади чуть более 14 га. Ответственность за тушение природных пожаров на этих землях лежит на лесопожарных формированиях национальных парков, заповедников и заказников. Но наши лесхозы, конечно же, оказывали помощь в их ликвидации.

Важно отметить, что в настоящее время кардинально изменились методы статистического учета возгораний. При установленных границах лесничеств любое незначительное проникновение возгорания на земли лесного фонда незамедлительно фиксируется системой космического мониторинга и даже при своевременной локализации определяется как лесной пожар, что значительно влияет на статистику их фиксации и учета. Таким образом ведется не только наземный, авиационный, но и космический мониторинг обстановки в лесах. При последнем фиксируются термические точки, на которые оперативно реагируют наши службы.

К тому же мы проводим комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Например, в этом году в республике было создано 2395 километров новых противопожарных минерализованных полос на подступах к лесам, которые препятствуют распространению огня. Построены дороги противопожарного назначения общей протяженностью 93 км. Проводится благоустройство зон отдыха в лесах и установка информационных стендов и щитов на противопожарную тематику.

«Черные лесорубы» и обновление лесов

— Насколько актуальна в республике проблема незаконной вырубки лесов?

— Надо сказать, что в Татарстане, в отличие от восточных — более лесных — регионов страны, нет так называемых «черных лесорубов». У нас случаи незаконной рубки деревьев носят преимущественно бытовой характер. То есть нарушения возникают из-за незнания людьми лесного законодательства — они рубят сухостойные деревья вместо разрешенного сбора валежника. Чтобы этого не допустить, лесные инспектора ежедневно проводят патрулирование лесного фонда, проводят разъяснительную работу среди населения. Кроме того, в Татарстане ежегодно проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия «Лесовоз» и «Ель».

— По каким правилам происходит вырубка лесов? Для чего она нужна?

— В лесном фонде постоянно идет обновление — в одном месте вырубается, в другом высаживается. Лес — живой организм, и он должен обновляться, освобождаться от старых и больных деревьев. При большом накоплении сухостоя происходит падение качества древесины, а это влечет за собой ухудшение санитарного состояния лесов, обострение пожароопасной обстановки.

Был лесник — стал лесничий

— Равиль Афраимович, кто такие современные лесники? В чем специфика их работы?

— Важно отметить, что в настоящее время профессии лесника не существует. С принятием в 2006 году Лесного кодекса РФ она была упразднена, а функции лесников распределены между государственными лесными инспекторами, участковыми лесничими и мастерами леса.

У современного лесничего более широкое поле деятельности, чем было у лесника. Он не только охраняет леса от вырубок и пожаров. Он проводит разъяснительную работу с населением, представляет государство в судебных и административных делах, которые касаются нарушений лесного законодательства.

На помощь современному леснику приходят новые технологии. Среди них — геоинформационная система лесного фонда Республики Татарстан, разработанная Министерством лесного хозяйства РТ, Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ совместно с Университетом «Иннополис».

Каждый работник леса обеспечен компьютером со специальной программой, которая позволяет контролировать ситуацию на вверенной ему территории в режиме онлайн. Он может видеть незаконную рубку деревьев, выгоревшие участки леса, территории с лесопатологией, незаконно возведенные здания и строения. К тому же в нашей работе для выявления нарушений мы используем фотоловушки и беспилотные летательные аппараты — квадрокоптеры.

— А как выстраивается система подготовки работников леса?

— Она начинается со школьной скамьи. В Татарстане сохранились и развиваются школьные лесничества. У нас 109 таких лесничеств, объединяющих более полутора тысяч человек. Это наша надежная смена. Возобновлена традиция проведения Слетов школьных лесничеств Республики Татарстан. Местом слетов стал Лубянский лесотехнический колледж, который расположен в Кукморском районе. У колледжа богатая история — в сентябре мы отметили его 100-летие.

В настоящее время в лесной отрасли Татарстана работают 2,6 тысячи человек. Есть и семейные династии, которыми мы гордимся. Я уверен, что работать в лесном хозяйстве могут только те, кто искренне любит лес, природу. Выбирая эту непростую профессию, надо понимать, что результаты своего труда сразу не увидишь — должны пройти годы, чтобы из саженцев вырос настоящий лес.

Справка «КВ»

На сегодняшний день общая площадь лесов в Татарстане составляет 1 миллион 269 тысяч гектаров. Это 17,5% территории республики. В муниципальных районах лесистость крайне неравномерна и колеблется от 2,9 до 41,3%.

Кроме этого, в Республике Татарстан имеется сеть защитных лесных насаждений, расположенных на землях иных категорий. С учетом всех защитных лесных насаждений, лесистость Республики Татарстан в настоящее время составляет 19,8%.

С 2019 года лесовосстановление в республике проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На 2021 год из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 200,5 миллиона рублей. На период 2022 - 2024 годов предусмотрены средства в размере 250,6 миллиона рублей.