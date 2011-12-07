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Прокуратура Казани потребовала убрать рекламу Synergy с вагонов метро

Реклама организации Synergy, которая имеет признаки финансовой пирамиды, была обнаружена на вагонах метро во время июльской прокурорской проверки.

Прокуратура потребовала убрать рекламу организации Synergy из метро. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В июле этого года прокуратура Казани обнаружила в вагонах метро рекламу Synergy, имеющей признаки финансовой пирамиды. После требования у руководителей МУП «Метроэлектротранс» убрать рекламу компании, в вагонах ее не наблюдается.

Кроме громкого дела по финансовой пирамиде «Финико», ранее стало известно об организации Massmining из Набережных Челнов, которую Центробанк признал финансовой пирамидой.

КВ
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