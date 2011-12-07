Прокуратура Казани потребовала убрать рекламу Synergy с вагонов метро

Прокуратура потребовала убрать рекламу организации Synergy из метро. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В июле этого года прокуратура Казани обнаружила в вагонах метро рекламу Synergy, имеющей признаки финансовой пирамиды. После требования у руководителей МУП «Метроэлектротранс» убрать рекламу компании, в вагонах ее не наблюдается.

Кроме громкого дела по финансовой пирамиде «Финико», ранее стало известно об организации Massmining из Набережных Челнов, которую Центробанк признал финансовой пирамидой.