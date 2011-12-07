Сквер в Советском районе Казани посвятили 100-летию образования строительной отрасли РТ

Общественное пространство в Советском районе Казани получило название «100-летие образования строительной отрасли Республики Татарстан». Постановление было опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов города.

Сквер расположен в границах улиц Карбышева, Танковой и Зорге.

Этот год является знаковым для строительной отрасли республики, ведь она отмечает свой вековой юбилей. В октябре 1921 года в Казани начала свою деятельность Первая универсальная строительная контора. В ней работало всего 40 человек, однако уже в ноябре того же года была создана Вторая государственная инженерная гидротехническая контора. Через год две конторы объединились, а позже на их базе появились такие компании как «Татстрой» и «Татпроект».