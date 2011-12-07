В Госдуму внесли проекты об усилении наказания за уклонение от лечения наркомании

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за уклонение от назначенного судом лечения наркомании. Документ размещен в думской базе данных.

Так, повторное в течение года уклонение от исполнения возложенной судьей обязанности прохождения лечения от наркомании могло повлечь административный арест сроком от пятнадцати до тридцати суток либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Правительство дало отрицательный ответ на законопроекты, в кабмине заявили, что сейчас к уклонистам можно применить более суровое наказание.