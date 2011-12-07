В Казани откроется интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра

Татарский государственный Академический театр имени Галиаскара Камала открывает новый 116-й сезон. Планируются не только премьеры и концерты оркестра, но и совсем новые проекты, рассказали в театре.

Камаловский театр в новом сезоне будет удивлять креативом: онлайн-трансляции спектаклей для зарубежных татар, флешмобы, уличные мероприятия, программа лояльности, развитие ютуб-канала и многое другое.

Откроется и начнет свою работу Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы». Комплекс расположен в историческом помещении легендарного сообщества татарской интеллигенции начала ХХ века «Шарык клубы» (Восточный клуб), который расположился в доме Абдул-Карима Апанаева на ул. Татарстан, 8. Экскурсии проводятся ежедневно с часу дня до восьми часов вечера.

«Восточный клуб» – место, где татарская интеллигенция могла послушать музыку, посетить лекцию, подискутировать или посмотреть театральную постановку. Ранее встречи проводились в соседних номерах «Булгар», а потом в доме Сабитова (ныне ресторан «Татарская усадьба» на набережной Марджани). В 1910-1917 годах мероприятия «Восточного клуба» проходили в доме Абдул-Карима Апанаева, где с ноября 1911 года обрела свою стационарную сцену первая профессиональная татарская труппа «Сайяр».