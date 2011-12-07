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В Казани представили аппарат братьев Люмьер на выставке анимационных игрушек

Выставка проходит в Казанском Кремле.

В выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле с 23 по 27 сентября пройдет выставка анимационных игрушек «Пресинема», посвященная созданию кино и анимации. Об этом сообщается на сайте Казанского Кремля.

Среди ярких экспонатов в выставочном зале присутствуют Кинора — аппарат знаменитых братьев Люмьер и праксиноскоп-театр — оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, изобретенный отцом анимации Эмилем Рейно. Многие из экспонатов интерактивные — их можно трогать, самостоятельно крутить и двигать. Вход на экспозицию свободный.

Автор выставки — казанец Максим Васильев — владелец самого крупного в России собрания анимационных оптических игрушек. Его коллекция собиралась на протяжении восьми лет и насчитывает порядка 500 уникальных экспонатов.

«Конечно, вся моя коллекция не смогла бы уместиться в одну выставку. Но на этой мы представили около 100 уникальных предметов» — рассказал Максим Васильев.

КВ
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