В Казани прошел международный турнир по мини-футболу среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие правоохранительные органы иностранных государств.

«Этот турнир отличается высокой организацией и комфортными условиями для игроков. Отличный газон и условия. Даже дождливая погода никак не повлияет на азарт и высокий уровень спортивной борьбы, которая будет проходить на футбольном поле», — отметил заместитель председателя Общества «Динамо» Николай Толстых.

Один из игроков Белоруси рассказал, что представляет команду «Полесские зубры». «Мы приехали конечно не побеждать, но занять призовое место. Хотелось бы, чтобы это был традиционный турнир», — отметил Шершань Александр.