В РТ граждане Узбекистана смогут проголосовать на выборах президента своей страны в 20 районах республики

Граждане Узбекистана смогут проголосовать на выборах президента своей страны на территории Республики Татарстан. Об этом заявил генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«Мы понимаем, что далеко не у каждого узбекистанца, проживающего даже в Татарстане, будет возможность приехать в Казань для того, чтобы проголосовать. Поэтому с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование. Это делается для создания более благоприятных условий для граждан Узбекистана, а также охвата большего количества избирателей», — рассказал Насриев.

В Татарстане будут сформированы участки в 20 районах, в том числе в больших городах республики. Также будут работать выездные комиссии. Они посетят населенные пункты где работает и учится наибольшее количество узбекистанцев.

В день выборов, 24 октября, избирательный участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени в генеральном консульстве Узбекистана, по адресу: город Казань, улица Спартаковская, дом 6.