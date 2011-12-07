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В Татарстане пока не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

Президент республики держит ситуацию с вирусом под контролем.

Власти Татарстана не планируют вводить ограничения в связи с COVID-19. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Вопрос о вакцинации стоит, но пока ни о каких ограничениях мы не говорим. Президент республики ежедневно проводит совещания по текущей короновирусной ситуации, так как процесс вакцинации в республике замедлился. Это связано с заболеваемостью ОРВИ», — сказала Лилия Галимова.

Напомним, что на 23 сентября всего в Татарстане зарегистрировано 7 065 случаев COVID-19. За последние сутки был выявлен 21 новый случай.

КВ
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