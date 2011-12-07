В Татарстане утвердили средней размер оплаты детского сада на 2022 год

Власти Татарстана утвердили среднемесячную оплату за муниципальный детский сад на 2022 год. Об этом сообщается на портале правовой информации РТ.

Согласно постановлению, сумма платы формируется от количества часов пребывания ребенка в учреждении, от его возраста и количества детей в семье.

Так, например, девятичасовое пребывание ребенка в группе младше 3-ех лет обойдется родителям в 1830 рублей, для многодетных семей в 915. Родители детей старше трёхлетнего возраста за 9 часов в детском саду заплатят 1740 рублей.

Напомним, в августе депутат Госдумы Василий Власов предложил вовсе отменить ежемесячную оплату услуг детского сада. Свою инициативу он направил главе Минпросвещения.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.