Военным комиссаром Ново-Савиновского и Авиастроительного районов назначен Евгений Твердохлеб 

В Казани назначен военный комиссар Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Им стал 58-летний Евгений Твердохлеб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В 1985 году Твердохлеб окончил Казанское ВВКИУ, с 2000-х годов занимал должности замкомиссаров и начальников отделений в различных военкоматах города, в том числе был заместителем комиссара Ново-Савиновского и Авиастроительного районов с 2013 года.

Комиссар награжден Благодарственными письмами мэра Казани, почетной грамотой Исполкома города, ведомственными медалями.