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Военным комиссаром Ново-Савиновского и Авиастроительного районов назначен Евгений Твердохлеб 

Ранее Твердохлеб занимал должность заместителя военного комиссара.

В Казани назначен военный комиссар Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Им стал 58-летний Евгений Твердохлеб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В 1985 году Твердохлеб окончил Казанское ВВКИУ, с 2000-х годов занимал должности замкомиссаров и начальников отделений в различных военкоматах города, в том числе был заместителем комиссара Ново-Савиновского и Авиастроительного районов с 2013 года. 

Комиссар награжден Благодарственными письмами мэра Казани, почетной грамотой Исполкома города, ведомственными медалями.

КВ
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