Количество универсальных спортивных площадок в Татарстане увеличилось до 887

В Татарстане в этом году построено 96 универсальных спортивных площадок в 45 муниципальных образованиях республики. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр спорта РТ Владимир Леонов.При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова с 2013 года реализуется масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах республики, напомнил спикер.Так, с 2013 по 2017 год построена 791 спортивная площадка во всех 45 муниципальных образованиях РТ. В прошлом году было построено 120 универсальных спортивных площадок, в том числе 20 хоккейных коробок.«Спортивные площадки располагаются не только в крупных городах, но в деревнях и селах. Учитывается их возможность для сдачи норм ГТО», — отметил Леонов.По словам министра, если в 2013 году физкультурой и спортом занималось 32,25 процента татарстанцев, то на сегодня — 43,4 процента, что составляет 1,5 млн человек.