Победитель «Лидеров России» из Татарстана: Секрет успеха – в мотивации

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Ильнар Гирфанов уверен, что наличие мотивации является главным стимулом для участия в подобных проектах.«Мотивация участника может быть отражена в форме внутреннего вызова и желания доказать другим, что ты лучший. Кроме того, конкурс позволяет выйти из зоны комфорта, дает понять, что ты не один такой уникальный, есть сотни тысяч ребят, которые желают конкурировать, как и ты. Это открывает глаза и позволяет под другим углом смотреть на мир», – заметил он в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».Конкурс дает огромные возможности в плане карьерного роста. По мнению молодого управленца, человеку нельзя долго засиживаться на одном месте. «После конкурса я переехал в Москву по приглашению моего наставника Андрея Анатольевича Турчака. Мне предложили должность руководителя программно-идеологического департамента политического управления ЦИК партии “Единая Россия”, и я согласился», – пояснил он.Многие финалисты и полуфиналисты, сменив место работы, переехали в другие города и регионы, как и Гирфанов. Кроме того, грант на повышение квалификации в размере 1 млн рублей позволяет выбрать любую программу обучения для развития сильных сторон или восполнения пробелов. Татарстанец выбрал для себя Корпоративный университет Сбербанка.«Я желаю каждому найти свою внутреннюю мотивацию и быть самим собой, тогда все получится», – посоветовал Ильнар Гирфанов будущим участникам конкурса «Лидеры России».Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Финалистами первого конкурса стали пять молодых лидеров из Татарстана. Одному из них, Ильнару Гирфанову, удалось войти в число победителей.Участники конкурса могут получить возможность войти в программу подготовки кадрового резерва и поработать с известными наставниками – бизнесменами и политиками. Регистрация на конкурс «Лидеры России» этого года продлится до 24 октября.