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«Ночь искусств» пройдет дистанционно

Виртуальной площадкой для трансляции из учреждений культуры станут раздел LIVE портала «Культура.РФ», а также официальные группы учреждений культуры в соцсетях.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», намеченная на 3 ноября, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией состоится в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан. 

Виртуальной площадкой для трансляции из учреждений культуры станут раздел LIVE портала «Культура.РФ», а также официальные группы учреждений культуры в соцсетях.

Ознакомиться с афишей онлайн-трансляций можно на официальной странице акции «Ночь искусств». На портале представлены разделы, посвященные музыке, театру, кино и литературе.

КВ
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