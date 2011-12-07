«Ночь искусств» пройдет дистанционно

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», намеченная на 3 ноября, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией состоится в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Виртуальной площадкой для трансляции из учреждений культуры станут раздел LIVE портала «Культура.РФ», а также официальные группы учреждений культуры в соцсетях.

Ознакомиться с афишей онлайн-трансляций можно на официальной странице акции «Ночь искусств». На портале представлены разделы, посвященные музыке, театру, кино и литературе.