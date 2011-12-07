При строительстве трассы М12 не будут дополнительно вырубать деревья

При строительстве трассы М12 «Москва — Казань» не потребуется дополнительная вырубка деревьев, сообщил представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков в рамках заседания рабочей группы по строительству автодороги.

«Вся вырубка леса будет осуществлена строго в пределах полосы отвода. Дополнительно никакой вырубки под расположение автомобильной дороги сверх того, что зарезервировано под полосу отвода, не предусмотрено. Экологические нормы настолько строгие, что мы обязаны будем пройти экспертизу, в том числе и по лесу», — отметил спикер.

При строительстве трассы будет учтено каждое дерево вместе с лесниками, также предусмотрены компенсационные выплаты и компенсационные посадки деревьев.

Кроме того, Резвяков отметил, что ни одного дерева не будут вырубать для хранения стройматериалов.

«Будем максимально планировать завоз строительных материалов в створе той дороги, которая будет выполнена. То есть в той полосе отвода, которая будет отведена. Дополнительно мы не будем вырубать деревья, чтобы подвести туда песок или щебень. Будем использовать местные дороги. Пока предположительно думаем, что будет построена дорога в створе или в полосе отвода», — сказал он.

Напомним, Общая протяженность дороги М12 «Москва — Казань» составит 729 км, 142 из них пройдут по территории Татарстана.