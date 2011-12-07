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Безработица в РТ на уровне 0,48%

В органах службы занятости зарегистрированы 9817 татарстанцев.
За отчетный период количество безработных в Татарстане сократилось на 161 человека, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ. По данным на 20 ноября в республике в органах службы занятости зарегистрированы 9817 человек. Уровень безработицы составил 0,48%. За неделю работодатели предложили 7254 рабочих места, гласит сообщение министерства.
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