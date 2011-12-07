Безработица в РТ на уровне 0,48%

За отчетный период количество безработных в Татарстане сократилось на 161 человека, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ. По данным на 20 ноября в республике в органах службы занятости зарегистрированы 9817 человек. Уровень безработицы составил 0,48%. За неделю работодатели предложили 7254 рабочих места, гласит сообщение министерства.