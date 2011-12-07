Салат из копченой курицы и кукурузных початков

Ингредиенты: копченый куриный окорочок - 1 шт., консервированные кукурузные мини-початки - 1 банка, болгарский перец (красный) - 1 шт., красная луковица - 1 шт., маслины без косточек - 2 - 3 ст. ложки, майонез - 2 ст. ложки.Филе окорочка нарезать на небольшие кусочки. Кукурузные початки также нарезать. Очищенный от семенной коробочки перец нарезать на тонкие лапшинки. Лук очистить от шелухи и измельчить. В глубокую миску сложить все продукты, заправить майонезом, перемешать. Не солить! Убрать в холодильник, а перед подачей на стол переложить в салатник. Украсить свежей зеленью.Приятного аппетита!