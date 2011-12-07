Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Свыше 11 тыс. человек из 70 стран мира захотели стать волонтерами на WorldSkills Kazan 2019

Волонтерами мирового чемпионата по профессиональному мастерству станут 3,5 тыс. человек по более чем 20 различным направлениям.
Для участия в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в качестве волонтеров заявились более 11,3 тыс. человек из 70 стран мира. Заявочная кампания продлится до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.Волонтерами предстоящего чемпионата станут 3,5 тыс. человек по более чем 20 различным направлениям. В частности, они будут работать на соревновательных площадках по каждой из компетенций, а также будут задействованы в сервисных направлениях и для сопровождения национальных сборных. Кроме того, их помощь потребуется жителям и гостям города на информационных станциях в Казани.Каждому волонтеру будет предоставлен ряд сервисов. Это страхование жизни и здоровья, питание, бесплатный проезд на общественном транспорте, специальная экипировка, для иногородних и иностранных волонтеров – размещение в Казани и другое.«Запуск заявочной кампании для волонтеров чемпионата состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Обучение волонтеров начнется весной 2019 года», – говорится в сообщении министерства.Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22–27 августа. Он соберет молодых профессионалов из более чем 60 стран мира, которые будут состязаться в 56 компетенциях.
КВ
Лента новостей