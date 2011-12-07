Свыше 11 тыс. человек из 70 стран мира захотели стать волонтерами на WorldSkills Kazan 2019

Для участия в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в качестве волонтеров заявились более 11,3 тыс. человек из 70 стран мира. Заявочная кампания продлится до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.Волонтерами предстоящего чемпионата станут 3,5 тыс. человек по более чем 20 различным направлениям. В частности, они будут работать на соревновательных площадках по каждой из компетенций, а также будут задействованы в сервисных направлениях и для сопровождения национальных сборных. Кроме того, их помощь потребуется жителям и гостям города на информационных станциях в Казани.Каждому волонтеру будет предоставлен ряд сервисов. Это страхование жизни и здоровья, питание, бесплатный проезд на общественном транспорте, специальная экипировка, для иногородних и иностранных волонтеров – размещение в Казани и другое.«Запуск заявочной кампании для волонтеров чемпионата состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Обучение волонтеров начнется весной 2019 года», – говорится в сообщении министерства.Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22–27 августа. Он соберет молодых профессионалов из более чем 60 стран мира, которые будут состязаться в 56 компетенциях.