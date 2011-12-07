В Казани открылся центр по отбору волонтеров для WorldSkills 2019

Сегодня в Казани открылся Центр рекрутинга волонтеров WorldSkills Kazan 2019. Он расположился в здании творческого пространства «Маяковский».Центры официально открылись сегодня еще в 15 регионах России – в Москве, Астраханской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Иркутской и Челябинской областях, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях, Удмуртии, Карелии и Чувашии.Во всех ресурсных центрах по набору волонтеров запущен отбор кандидатов, который продлится до конца марта 2019 года. Обучение волонтеров начнется весной следующего года.