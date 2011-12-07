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У 89 педагогов Татарстана с начала года подтвердили заболевание COVID-19

Количество зараженных учащихся составило 83.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане с начала учебного года обнаружено 172 очага новой инфекции, 148 уже закрыты.

Известно, что коронавирусом заболели 89 педагогов и 83 учащихся. Из них 41 школьник, 42 – студент.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что продления школьных зимних каникул из-за пандемии COVID-19 не будет. Больше времени оставляется на весенние каникулы, «к этому периоду дети и учителя уже уставшие».

КВ
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