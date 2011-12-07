В Актюбинске появится конно-спортивный манеж

В Актюбинске будет открыт конно-спортивный манеж, пишет газета «Республика Татарстан». В мероприятии примет участие глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. Местная конно-спортивная школа существует с 1996 года и содержит в себе 46 породистых лошадей. В школе культивируются конкур и выездка. С 2017 года здесь также практикуется иппотерапия.