Эксперты посоветуют татарстанцам, как выбрать продукты и украшения для Нового года

Горячая линия для потребителей пройдет в ходе инстаграм-трансляции на аккаунте Региональной общественной приемной Д.А.Медведева opriemnaya116 завтра, 24 декабря.

Татарстанцы смогут задать свои вопросы посредством WhatsApp (8-987-205-00-63) и горячей линии портала «Мой депутат» (8-800-201-16-00).

Руководитель Регионального отделения Объединения потребителей России в РТ Юлия Нигматуллина и начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова поделятся секретами грамотных и безопасных покупок, расскажут, как отличить качественные продукты от опасных. Кроме того, специалисты дадут советы по выбору искусственной елки и украшений к ним.