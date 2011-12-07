Есть ли угроза от 5G и «убьют» ли беспилотники профессию таксиста

Чиновник в ходе двухчасового общения рассказывал о потенциале беспилотных автомобилей и опровергал мифы о сетях 5G.

Татарстан круче стран Европы — по доступности интернета

В начале встречи министр напомнил о важности IT-индустрии: она развивается более высокими темпами, чем классические отрасли, такие как сельское хозяйство, промышленность, машиностроение. В обществе и среди экономистов есть определенные надежды, что информационные технологии могут стать той сферой экономики, которая по добавленной стоимости внесет такой же весомый вклад, как и нефть.

Сегодня экономика Татарстана прочно стоит на двух «ногах»: нефтяной и оборонно-промышленной отраслях. Вклад отрасли информационных технологий в ВРП составляет от 2,5 до 3%. Но перед командой Хайруллина стоит задача увеличивать эти проценты. Так, по оценке индекса регионов «Цифровая Россия», который составляется Московской школой управления Сколково, Татарстан идет вторым после Москвы.

— У Татарстана есть все шансы и предпосылки, чтобы IT-индустрия была оплотом, позволяющим экономике быть более диверсифицированной, — отметил министр.

Рассуждая об уровне цифровизации, чиновник подчеркнул, что данный термин подразумевает несколько понятий: инфраструктура, кадры и цифровые решения. Цифровые сервисы невозможны без инфраструктуры, а за создание ПО отвечают разработчики, программисты, инженеры.

— Мы помним времена, когда большая часть казанцев вызывала такси посредством поднятой руки на дороге, — привел пример из прошлого Хайруллин. — Позднее появились таксомоторные парки и заказать машину можно было посредством звонка. Сегодня достаточно зайти в приложение агрегаторов — это и есть цифровое решение. В моем понимании цифровизация нужна только тогда, когда для человека создаются дополнительные удобства. Например, если удается сократить его временные затраты.

Глава минцифры напомнил, что сегодня частный бизнес предпочитает инвестировать в те проекты, которые приносят прибыль. А министерство старается транслировать блага цифровизации на все население республики. Пример — на начало года в 14 населенных пунктов Татарстана не было возможности дозвониться с помощью мобильного телефона — сигнал был неустойчивым.

— Вы только представьте! И это в XXI веке. И мы в работе с оператором связи в 8 населенных пунктах дали людям возможность звонить. Да, в этих пунктах проживают 50 человек. Но это же наши люди, — сказал министр, пояснив, что с расширением зоны покрытия проблема со связью была решена.

Кроме того, чиновник остановился на зоне покрытия мобильным интернетом республики.

— За рубежом очень редко встретишь, чтобы просто 4G работало. Да, голосовая связь будет работать. Может, 3G еще как-то будет работать. И где-то в самом центре города будет работать 4G. А в Татарстане технологии 4G есть в большинстве населенных пунктов — не только в крупных городах, но и на сельских территориях, — отметил Хайруллин.

Но мало иметь покрытие, важным аспектом остается доступность услуг. В России сотовая связь и мобильный интернет одни из самых дешевых в мире. Причем по разным показателям — по паритету покупательной способности или доле расходов в потребительском бюджете домохозяйств. Низкая стоимость достигается за счет высокой конкурентоспособности на рынке.

К 2040 году без водительских прав

Министр ответил и на вопрос зрителя прямого эфира о том, не лишит ли цифровизация людей своих рабочих мест. Примером чиновник взял работу в такси.

— Количество машин такси намного больше, чем было лет 10 назад. Почему? Потому что тогда точка входа на рынок такси была выше — компаниям нужны были существенные ресурсы, чтобы обладать автопарком, сейчас же количество рабочих мест в этой сфере увеличилось, — полагает Хайруллин.

Но будущее с беспилотным такси не за горами. По личным ощущениям управленца, дети, родившиеся в 2021 году, не станут получать водительское удостоверение в 18 лет, потому что к этому моменту большая часть транспортных средств станет управляться роботизированными механизмами. Поэтому, выбирая сегодня профессию, нужно пристальнее смотреть в будущее.

— Сейчас территория Иннополиса является местом, где установлен особый правовой режим в соответствии с федеральным постановлением правительства РФ, где апробируется сама технология беспилотного вождения. При этом надо понимать, что технология не столь совершенна, для того чтобы отправлять беспилотные автомобили в свободное плавание в другие города республики или на дороги общего пользования. Процесс будет развиваться определенным эволюционным способом. Но подобные технологии уже апробируются в местах, где нет людей, — подытожил министр.

В качестве примера он рассказал о беспилотных комбайнах и тракторах, которые тестируют во время уборки урожая. Поэтому в первую очередь беспилотный транспорт будет использоваться там, где риски минимальны. Это, например, метро, самосвалы и тракторы, работающие на карьерах. И в последнюю очередь — автомобиль на улицах города.

Конечно же, чиновнику задали вопрос и о проблеме вышек 5G.

— Официально заявляю: в Татарстане нет ни одной действующей вышки 5G, — парировал Хайруллин.

В рамках пилотных зон одна вышка работала во время ЧМ-2018 по футболу у акватории Казанки — там передвигался автомобиль-беспилотник. Еще одна вышка была установлена на территории Иннополиса.

До сих пор не принято решение о радиочастотном планировании, чтобы эта технология развивалась. Решив эту проблему, можно говорить о продвижении 5G. Первая в стране лицензия на технологию, выданная одной из компаний, распространяется на частоты, в которых работает Wi-Fi — диапазон такого устройства 100 — 150 метров.

— Фундаментально 5G от 4G ничем не отличается, и никто ведь не боится 4G. С точки зрения излучения переживать не стоит, потому что нормы излучения в РФ одни из самых жестких в мире. Если сравнивать со скандинавскими странами, нормы излучения сотовой связи жестче в 10 раз и намного выше и жестче, чем в США. В цифрах это 10 микроватт на квадратный сантиметр. У СВЧ-печи, к примеру, 20 — 30 микроватт на квадратный сантиметр, — развенчивал мифы Айрат Хайруллин.

5G сулит колоссальные возможности — преимущество технологии в скорости отклика и объемах данных. Примером министр привел ситуацию, когда в карьере добывается руда. Делается это как правило в труднодоступном месте. Новые технологии 5G позволят добывать руду, управляя экскаватором из теплого офиса, который находится в 200 км от карьера. Причем в Китае такие примеры уже есть.

Интересовались зрители и нестабильной сотовой связью в метрополитене. Чиновник ответил, что мобильный интернет, Wi-Fi, связь есть на станциях, но в тоннелях действительно она пропадает. А в Московском метрополитене таких «белых» зон практически нет, но и пассажиропоток там гораздо выше. Для решения проблемы он видит два пути — либо приходит инвестор, либо вкладываются бюджетные средства, но второй вариант здесь и сейчас не рассматривается.

Зашла речь и о том, что по федеральной трассе М-7 голосовая связь пропадает на суммарной протяженности около 7 км, преимущественно в местах со сложным рельефом. Но министр заверил, что в 2021 году этот вопрос будет закрыт.

— Такой же вопрос стоит по дороге Казань — Оренбург из-за сложного рельефа, есть проблемы на участке Казань — Ульяновск. Проблема существует на протяжении многих лет. В диалоге с операторами связи мы объем инвестиций в строительство сотовой связи увеличили до 4 миллиардов рублей, — сказал Хайруллин.