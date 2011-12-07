Функция регистрации индивидуальных предпринимателей доступна в мобильном приложении

В УФНС России по РТ рассказали о появлении функции в мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Теперь в нем можно получить государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

«В результате использования приложения пользователь информируется о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сказано в сообщении.

Как только пользователь установит приложение и зарегистрируется, ему необходимо посетить регистрирующий орган, предъявить паспорт и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения.

Затем пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к личному кабинету. Отмечается, что вся процедура занимает не более одного часа.