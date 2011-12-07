Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Функция регистрации индивидуальных предпринимателей доступна в мобильном приложении

Пользователю необходимо посетить регистрирующий орган, предъявить паспорт и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом.

В УФНС России по РТ рассказали о появлении функции в мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Теперь в нем можно получить государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

«В результате использования приложения пользователь информируется о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сказано в сообщении.

Как только пользователь установит приложение и зарегистрируется, ему необходимо посетить регистрирующий орган, предъявить паспорт и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения.

Затем пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к личному кабинету. Отмечается, что вся процедура занимает не более одного часа. 

КВ
Лента новостей