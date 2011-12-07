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Госалкогольинспекция РТ дала инструкцию, как выбирать алкоголь на Новый год

На бутылке должен быть регистрационный номер партии, который означает, что продукт прошел проверку.

Госалкогольинспекция РТ предупреждает о вреде некачественного алкоголя. Начальник контрольно-инспекционного отдела ведомства Татьяна Хабибуллина рассказала, как выбрать качественный алкоголь на Новый год.

«В Татарстане вся алкогольная продукция, которая ввозится на территорию республики и производится на ее территории, проходит проверку качества, уникальности и безопасности», — сообщила Хабибуллина.

Качество алкоголя подтверждает регистрационный номер партии на бутылке. Легальность номера можно проверить на портале госуслуг РТ.

Также следует проверять наличие лицензии на реализацию алкоголя в магазине. Найти документ можно в уголке потребителя. 

КВ
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