Госалкогольинспекция РТ дала инструкцию, как выбирать алкоголь на Новый год

Госалкогольинспекция РТ предупреждает о вреде некачественного алкоголя. Начальник контрольно-инспекционного отдела ведомства Татьяна Хабибуллина рассказала, как выбрать качественный алкоголь на Новый год.

«В Татарстане вся алкогольная продукция, которая ввозится на территорию республики и производится на ее территории, проходит проверку качества, уникальности и безопасности», — сообщила Хабибуллина.

Качество алкоголя подтверждает регистрационный номер партии на бутылке. Легальность номера можно проверить на портале госуслуг РТ.

Также следует проверять наличие лицензии на реализацию алкоголя в магазине. Найти документ можно в уголке потребителя.