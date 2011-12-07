Количество алкогольных отравлений в Новый год увеличивается в 4 раза

— Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем, — рассказала Резеда Хаева.

При этом нарколог отметила, что зачастую длительные новогодние каникулы располагают людей к ежедневному употреблению спиртного.

— Всем известно, что алкоголь крайне токсичен для человека, — напомнила Резеда Хаева. — Если в малых дозах он действует эйфоризирующе, то в больших дозах вызывает седативный эффект, может даже наступить кома. Человек может уснуть на улице и получить обморожения. Алкогольная интоксикация опасна не только прямым действием на организм, но и обострением хронических заболеваний. Печальными итогами праздников являются инфаркты, инсульты, острые панкреатиты, а иногда и скоропостижная смерть.

Поддержала коллегу Алия Насибуллина, отметившая, что в праздники число обращений, связанных с алкогольным отравлением, значительно возрастает.

— В выходные дни увеличивается нагрузка на неотложную помощь пациентам не только Казани, но и Татарстана, — подчеркнула она. — В новогодние праздники раза в три-четыре увеличивается количество обращений именно с алкогольным отравлением.

Токсиколог также напомнила об опасностях употребления суррогатного алкоголя, который чаще всего покупается с рук с целью экономии.

— Одно из самых опасных отравлений — метанолом доводит до инвалидизации или смерти, — напомнила Алия Насибуллина. — Оно начинается с потери зрения, нарушения почечной системы. Также опасны отравления этиленгликолем, который может добавляться с целью экономии.

По словам Татьяны Хабибуллиной, в новогодние праздники активизируются недобросовестные продавцы алкоголя.

— В выходные мы будем выходить на работу, выявлять и пресекать факты незаконной продажи алкогольной продукции, — высказалась она.

Госалкогольинспекцией РТ пресекается продажа алкоголя без лицензии или в запрещенное время, а также несовершеннолетним, через интернет, с доставкой на дом.

В этом году участились случаи продажи алкоголя без лицензии. За 11 месяцев было выявлено 75 таких нарушений.

— Как правило, в таких объектах реализуется спиртсодержащая продукция двойного назначения, — предостерегла Татьяна Хабибуллина.