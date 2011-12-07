Красный бык стал новогодней достопримечательностью Зеленодольска

Проект, предложенный главой района Михаилом Афанасьевым, по данным открытого источника — группы «Официальный Зеленодольск», воплотили в жизнь кукморские мастера. Скульптуру, для которой потребовалось… 48 «КАМАЗов» снега, соорудили высотой 4,5 м, длиной 9 м и шириной 3 м.

Идея оказалась очень удачной: жители Зеленодольска приняли ее на ура. К красному быку теперь приезжают семьями и охотно с ним фотографируются. Ледяную скульптуру поставили на въезде в город. Бык быстро приобрел популярность не только у местных жителей, особенно детей, но и у проезжающих мимо автомобилистов, любителей сделать оригинальное селфи.

Горожане говорят, что место для скульптуры выбрано очень удачно — установлен бык именно там, где его трудно не заметить. Правда, некоторые советуют соорудить здесь еще какие-нибудь новогодние символы, тогда бык смотрелся бы еще лучше. Впрочем, одиночество не портит красоты и символизма скульптуры, считают другие.

Валерия АХМЕТОВА, слушатель школы стажера