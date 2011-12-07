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Мэр Челнов ответит на самые распространенные и актуальные вопросы татарстанцев

Онлайн-трансляции состоится 24 декабря, в 10:00 в официальных сообществах Татарстана.

Изменилась ли жизнь челнинцев в 2020 году? Что их беспокоит больше всего? Как вопреки пандемии коронавируса продолжают работать предприятия? На эти и другие вопросы ответит мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Онлайн-трансляции состоится в среду, 24 декабря, в 10:00 в официальных сообществах Татарстана. В программе #ТатарстанОнлайн каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос - на самые распространенные и актуальные мэр автограда ответит в прямом эфире. 

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