Мэр Челнов ответит на самые распространенные и актуальные вопросы татарстанцев

Изменилась ли жизнь челнинцев в 2020 году? Что их беспокоит больше всего? Как вопреки пандемии коронавируса продолжают работать предприятия? На эти и другие вопросы ответит мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Онлайн-трансляции состоится в среду, 24 декабря, в 10:00 в официальных сообществах Татарстана. В программе #ТатарстанОнлайн каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос - на самые распространенные и актуальные мэр автограда ответит в прямом эфире.