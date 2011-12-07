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Мухаметшин оформил подписку «Казанских ведомостей» для Бавлинского дома-интерната

Также воспитанникам интерната он выписал газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и журнал «Сююмбике».

В ежегодной благотворительной акции АО «Татмедиа» «Подари подписку» принял участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, благодаря поддержке подписной кампании ветераны, воспитанники детских домов, одинокие люди и инвалиды получают республиканские издания, в том числе на национальных языках.

Затем Мухаметшин обратился к депутатам и призвал их также принять участие в социально значимой акции и «оформить подписку для домов престарелых, детских дошкольных учреждений, своих избирателей».

Так, председатель Госсовета РТ оформил подписку «Казанских ведомостей» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Крым-Сарай, а также выписал газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и журнал «Сююмбике».

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