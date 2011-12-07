Нелегально работающих на междугородних маршрутах перевозчиков в РТ привлекли к административной ответственности

За 2020-й год в Татарстане к административной ответственности привлекли 376 перевозчиков, работающих на междугородних маршрутах нелегально.

Как сообщил и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов, к игнорирующим требования законодательства чаще всего относятся перевозчики, называющими себя «заказными». Они самостоятельно организовывают перевозки, когда таковые запрещены.

Рамазанов отметил, что забирать пассажиров можно только от автовокзалов, при этом у них с собой должна иметься карта маршрута. Сообщается, что челнинских перевозчиков уже легализовали, они прошли конкурсные отборы, получили карты маршрута и занимаются регулярной перевозкой пассажиров.







