Новогодние праздники в Татарстане пройдут без хороводов

Проведение корпоративов разрешается только на предприятиях общественного питания, причем заполняемость зала не должна превышать 70%, а на каждого человека придется не менее четырех квадратных метров. Обслуживающий персонал обязан носить маски и перчатки.

Об этом на брифинге в Доме Правительства республики заявила глава ведомства Марина Патяшина. Также она призвала жителей республики старше 65 лет и с хроническими заболеваниями воздержаться от похода на корпоративы.

Глава республиканского ведомства посоветовала татарстанцам не откладывать покупку новогодних подарков и продуктов в долгий ящик.

— Лучше всего воспользоваться интернетом и заказывать товары с доставкой на дом, — сказала Марина Патяшина.

Кроме того, в Татарстане введен запрет на посещение новогодних утренников родителями, фотографами и аниматорами.

— Конечно, это вызывает недовольство родителей, но я прошу понять, что в условиях распространения коронавирусной инфекции мы пока этого разрешить не можем, — объяснила глава ведомства.

Утренники нельзя проводить совместно с детьми из других групп. Придется отказаться и от хороводов вокруг ели.

А в целом брифинг был посвящен мероприятиям, запланированным в Татарстане на новогодние праздники. Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что Республиканская елка состоится, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На мероприятие приглашены более 8 тысяч ребят: те, кто проявил себя в учебе, спорте, общественной жизни, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а пройдет оно в «Татнефть Арене» в формате трех смен. По завершении новогоднего представления каждый зритель получит подарок — набор кондитерской продукции. Билеты на елку можно получить в формате электронной подачи заявок.

Отдельно министр остановился на организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях. Им планируется охватить более 3,5 тыс. человек в 28 объектах. Также в 12 районах республики организуют работу 289 пришкольных лагерей с охватом более 12 тыс. человек. С первых чисел января ребят ждут в подростковых клубах и молодежных центрах Татарстана, где пройдут не только балы-маскарады и иные забавы, но и интеллектуальные конкурсы, встречи, занятия по интересам.

На период новогодних выходных для татарстанцев подготовили более 300 мероприятий — они пройдут как в помещениях, так и на открытом воздухе. Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова подчеркнула, что в театрально-зрелищных учреждениях посетителей ждут спектакли и представления. В Елабужском музее гостям расскажут об истории елочных игрушек, в Музее Габдуллы Тукая пройдут тематические познавательные экскурсии, в Болгарском музее-заповеднике ожидается новогодний калейдоскоп с участием сказочных персонажей. Новинкой сезона станет новогодний бал-маскарад Екатерины Великой, который пройдет на территории кремля в Казани.

30 казанских улиц уже обрели новогоднюю иллюминацию, а в 16 общественных пространствах установлены елки.

— Марафон открытий новогодних елок мы завершим 24 декабря открытием центральной елки у центра семьи «Казан», — сказал начальник управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.

На открытом воздухе пройдут 130 мероприятий. Например, в Казани запланированы гастроли петербургского театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Студенты Казанского театрального училища в свою очередь подготовили уличные спектакли с интерактивной программой.

В новогоднюю ночь за порядком в Татарстане будут следить около двух тысяч полицейских. В обычные дни сотрудники правоохранительных органов уделят особое внимание территориям елочных городков. Также глава Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов отметил, что в обеспечении правопорядка задействуют росгвардейцев, муниципальных служащих и добровольцев.