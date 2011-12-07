По всей России стартует социальная кампания «Книга — лучший подарок»

Российский книжный союз совместно с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям объявили о запуске социальной рекламной кампании «Книга — лучший подарок».

Как отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, формирование и укрепление культуры дарения книг является на сегодняшний день основной задачей книжного сообщества. Целью кампании же стало вовлечение аудитории в мир чтения.

«Так мы сможем не только поддержать индустрию, но и реализовать социально значимый проект, развивающий российскую культуру в целом», — отметил он.

Замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев в свою очередь добавил, что именно в период коронавирусной пандемии чтение стало одним из «важнейших способов получения образовательной информации, приобретения культурных благ и проведения досуга».

«Проведение нынешней социальной кампании позволит усилить восприятие книги как интеллектуального продукта, повысить внимание читателей, — в первую очередь, молодого поколения, — к книжной культуре, поддержать давние традиции семейного чтения и дарения книг. Итогом станет поддержка книжной отрасли в период выхода из кризиса, что позволит книге и чтению и дальше оставаться ключевыми каналами социальных коммуникаций, важным фактором экономического, образовательного и социокультурного благополучия России», — резюмировал он.

Социальная рекламная кампания «Книга — лучший подарок» стартует в декабре 2020 года.