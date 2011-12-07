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Семьи с детьми начали получать новую единовременную выплату

380 тысяч татарстанских детей до семи лет включительно, получат новую единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей до конца года. Эту мера социальной поддержки оказывается семьям в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, единовременная выплата положена детям, родившимся в период с18 декабря 2012 по 31 марта 21 года.

Выплата производится автоматически на основании ранее поданных заявлений на пять и десять тысяч рублей. За исключением только тех граждан, у которых дети родились с 1 июля 2020 года, поменялись реквизиты счета, а так же тех, кто не подавал заявления на выплаты до трех или от трех до 16 лет.

КВ
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