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Сотрудник ГИБДД спас замерших татарстанцев, чья машина заглохла на трассе в РТ

Инспектор вызвал эвакуатор и довез женщину с сыном до ближайшего поселка, где проживали их родные.

В МВД по РТ рассказали о благородном поступке сотрудника ГИБДД, который спас замерших татарстанцев, чья машина заглохла на трассе в РТ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ситуация произошла накануне в Дрожжановском районе республики. Тогда инспектор ДПС Ильнар Сулейманов увидел на обочине трассы машину с включенной аварийной сигнализацией автомобиля. Рядом находились двое человек – молодой парень со своей мамой.

Остановившись, сотрудник ГИБДД узнал, что техника вышла из строя, а проезжающие мимо авто не останавливались. Тогда он посадил замёрзшую семью в патрульную машину, вызвал эвакуатор для заглохшей и довез их до ближайшего поселка, где проживали их родные.

Позже женщина с сыном поблагодарили его в социальных сетях.


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