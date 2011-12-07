Средняя зарплата казанца к 2023 году составит почти 50 тысяч рублей

Такие оптимистичные прогнозы для жителей столицы Татарстана прозвучали в ходе работы III сессии Казгордумы четвертого созыва. Депутаты рассмотрели итоги социально-экономического развития Казани в ушедшем году и проект бюджета города на 2021 год и период 2022–2023 годов.

Прогноз социально-экономического развития Казани на среднесрочный период до 2023 года депутатам представил председатель комитета экономического развития горисполкома Артур Валиахметов.

— Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для российской экономики, поэтому социально-экономическое развитие в среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами, — отметил он особенность года уходящего.

Так, например, в Казани в уходящем году произошло снижение доходов оборонных предприятий, поднявшихся было на волне стабильных военных заказов. Этот подъем в течение предыдущих нескольких лет можно было заметить невооруженным глазом — по резкому увеличению количества автомобилей на парковках у проходных этих предприятий.

В отличие от оборонки объем розничной торговли в Казани вырос, отмечено увеличение потребительской активности населения города. Так что годовой оборот розничной торговли прогнозируется на уровне порядка 102%. Кстати, в связи с пандемией все большую долю здесь занимает электронная торговля.

Как отметил глава комитета экономического развития горисполкома, опять же, несмотря на пандемию, за 9 месяцев нынешнего года заметный рост достигнут на предприятиях по производству машин и оборудования (152,1% по сравнению с прошлым годом), бумаги и бумажных изделий (129,3%), напитков (113,4%), электрооборудования и пищевых продуктов (111,7%). А абсолютным рекордсменом стало казанское предприятие «Казанькомпрессормаш», показавшее индекс 232%. В целом, по подсчетам городского комитета экономического развития, рост промышленного производства в этом году должен составить 4%, предполагается, что на этом же уровне он сохранится до 2023 года.

Оценивая уровень занятости населения Казани, Артур Валиахметов привел такие данные:

— В Казани в качестве безработных зарегистрировано 20 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы составил порядка 3,5% от численности рабочей силы. Пиковое количество безработных граждан в этом году зарегистрировано в октябре — 33 тысячи человек. С начала года трудоустроено 20 тысяч человек. В среднесрочной перспективе безработица будет постепенно снижаться, доля безработных от численности рабочей силы не превысит 1,18%.

В ходе обсуждения социально-экономических итогов года в Казани депутат Диляра Халимдарова предложила больше внимания уделить не только самой Казани, но и развитию Казанской агломерации в целом, имея в виду все растущие пригородные поселки. А ведь не все они обеспечены необходимой инфраструктурой и комфортом, сравнимым с Казанью. Сейчас очень многие жители этих поселков тесно связаны с городом, они ежедневно отправляются в Казань на работу. Отсюда проблемы, вызванные в том числе и неразвитостью общественного транспорта и дорог, связывающих поселки с городом. Поэтому, по мнению депутата Халимдаровой, при разработке программы развития Казани на перспективу настало время включить в Генплан Казани и пригороды, составляющие Казанскую агломерацию и все активнее включающиеся в повседневную жизнь мегаполиса.

— Да, текущие реалии всех крупных мегаполисов связаны с маятниковой миграцией. Но сейчас совет агломерации занимается разработкой и развитием генерального плана прилегающей территории. В том числе озвучивается и эта проблема, поэтому в результате должно быть выработано решение, которое будет наиболее эффективным с точки рения экономики, — ответил на это предложение депутата председатель комитета экономического развития горисполкома Айдар Валиахметов.

В бюджет Казани на 2020 год внесены изменения. Такое решение принято по итогам заседания Казгордумы. Доходы бюджета города увеличены на 1 млрд 286,1 млн рублей, расходы — на 1 млрд 251,3 млн рублей. Дефицит уменьшился на 34,8 млн рублей.

Как рассказал начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, изменения в бюджете Казани на текущий год связаны с тем, что городу в соответствии с нормативными актами, принятыми правительством РТ, выделена дополнительная финансовая помощь. Поэтому доходы и расходы увеличатся на 1 млрд 224,1 млн рублей. Из них 583 млн рублей будут направлены на организацию, присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях (в связи с приостановлением взимания родительской платы на период нерабочих дней), почти 390 млн рублей — на благоустройство территории города, 110 млн рублей — на уплату налога на имущество организаций, более 80 млн рублей — на выплаты сотрудникам муниципальных учреждений и руководителям ТОС, 31,2 млн рублей — на организацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Кроме того, уточнен объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время на сумму 21,8 млн рублей и субвенций на выполнение государственных полномочий на сумму 22,7 млн рублей.

— По результатам конкурсных процедур и заключенных муниципальных контрактов уменьшен объем ряда расходов бюджета города, принятых за счет остатков на начало года, на сумму 29,3 млн рублей. Также увеличиваются доходы за счет безвозмездных поступлений на сумму 106,5 млн рублей. Они направляются в соответствии с их целевым назначением на финансирование муниципальных программ социальной направленности и проведение мероприятий в районах города, — добавил подробности Ирек Мухаметшин.

Подводя итоги обсуждения бюджета Казани, мэр Казани Ильсур Метшин в ходе заседания Казгордумы поручил исполкому города предусмотреть и провести все мероприятия, которые позволят сохранить баланс бюджета и финансирование всех обязательств столицы в полном объеме.