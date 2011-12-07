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Татарстанцам рассказали, как отпраздновать Новый год дома, чтобы не заразиться COVID

Роспотребнадзор РТ рекомендует минимизировать контакты с лицами старше 65 лет.

Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, встречать 2021 год специалисты советуют с домочадцами, рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Наиболее безопасным решением будет праздновать с людьми, проживающими в одной квартире или доме, лучше всего это делать на свежем воздухе.

При этом Любовь Авдонина напомнила о необходимости сократить до минимума контакты с другими людьми лицам старше 65 лет.

«Если посетить, поздравить их, то обязательно это должен быть краткосрочный визит с соблюдением мер профилактики и наличием маски. Если долгое время родственники не общались между собой, лучше не экспериментировать и не собираться на Новый год», - посоветовала она.

 

КВ
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