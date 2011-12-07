Татарстанцы узнают, как защититься от воров-домушников

Уже через неделю в Татарстане начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. В этот период многие жители квартир и частных домов отправляются в путешествие, оставляя свое имущество без присмотра. Для того, чтобы усилить контроль за соблюдением мер общественной безопасности, предотвратить ожидаемый рост имущественной преступности, а также вред, наносимый незаконным оборотом оружия, Управление Росгвардии по РТ запустило агитационно-профилактическую программу в рамках всероссийской профилактической акции «Безопасный Новый год». Татарстанцам расскажут о том, как избежать угрозы сохранности объектов недвижимости. Помимо прочего, специалисты напомнят о необходимости бережного и внимательного отношения к огнестрельному оружию. Сотрудники силовой структуры исследуют инженерно-техническую укрепленность и оснащение техническими средствами охраны жилых объектов. И организуют индивидуальные беседы с гражданами, напоминая им о правилах борьбы с домушниками. Кроме того, всем желающим будут розданы памятки с соответствующими советами и актуальными расценками на монтаж охранно-пожарной сигнализации в жилых помещениях.

Управление Росгвардии по Татарстану рекомендует:

- закрыть перед отъездом в отпуск окна и дверь на балконе, форточки,

- заблокировать выходы на чердак, кровлю и в подвал,

- не сообщать окружающим о запланированной поездке, не писать о ней на страницах социальных сетей,

- договориться с родственниками или друзьями о том, чтобы они регулярно забирали из почтового ящика всю накопившуюся корреспонденцию.

Однако эксперты утверждают, что самой эффективной мерой по профилактике квартирных краж является централизованная охрана. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан, в течение последних нескольких лет на территории региона не было совершено ни одной кражи с охраняемых объектов и жилых помещений граждан.