В Набережных Челнах могут построить завод по сортировке стеклобоя. Об этом пишет портал Chelny-biz.ru.

По словам депутата Госсовета РТ, финансового директора ООО «ПромИндустрия» Николая Атласова, пока строительство завода примерной стоимостью в 150—200 млн рублей остается только в планах. Реализация данного проекта в связи повышением курса валют и нестабильной ситуацией находится в «подвешенном состоянии».

Пока прорабатываются варианты, известно, что стеклобой будет перемещаться на производственную площадку, где стекло будут отделять от металла, камня, керамики и других материалов. Затем получившуюся продукцию планируется отгружать на предприятия, которые производят тару для напитков.