В период пандемии зарплата в бюджетной сфере культуры выросла на 3,5%

Уровень зарплаты работников государственных учреждений культуры Татарстана в период пандемии увеличился примерно на 3,5%. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью, которое состоялось в рамках проекта #ТатарстанОнлайн.

Негосударственный сектор культуры, агентства, которые организуют концерты и гастроли, частные театры, музеи, творческие коллективы, самозанятые артисты оказались в очень сложной ситуации. Их доходы заметно снизились. Ирада Аюпова отметила, что государство им тоже старается оказывать посильную финансовую поддержку через систему грантов. Но необходимо время, чтобы они могли вернуться на прежний уровень заработков.