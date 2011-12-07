В РТ создана Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции

По итогам 2019 года Татарстан занял лишь 74-ю строчку в рейтинге регионов России по обеспеченности населения нестационарными специализированными объектами по распространению периодической печати. Приоритетной целью ассоциации станет модернизация и переформатирование розничной торговли прессы, книжной и иной печатной продукции в соответствии с вызовами времени.

В учредительном собрании ассоциации приняли участие председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, учредители ассоциации, среди которых Союз журналистов Республики Татарстан, АО «Татмедиа», ООО «Агентство торговли», ООО «Пресс-клуб Казань», ООО «Издательство »Логос-Пресс«, и желающие вступить в нее: на данный момент это 14 организаций - как государственных, так и частных.

- Нас объединила общая задача - развитие рынка печатной продукции, - отметил Ильшат Аминов. - Приходилось слышать мнение, будто вся аудитория давно только в интернете. Да, все в интернете, но далеко не все забыли про книги и печатные издания. Есть в них огромная потребность, наша задача - удовлетворить ее максимально удобно для аудитории.

В сегодняшней сложной экономической ситуации профессиональное сообщество издателей, распространителей периодики, книг, полиграфисты нуждаются в государственной поддержке и разработке новых комплексных мер, в первую очередь в сфере розничных продаж.

Президентом ассоциации была избрана главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

- Благодарю за оказанное доверие. Надеюсь, что все вместе мы добьемся хороших результатов, - сказала она. - Все мы - распространители периодики, СМИ, издатели, полиграфисты - работаем в одной отрасли, но из существующего моря проблем каждый пытается выплыть поодиночке. А вместе мы сможем содействовать разработке и систематизации правовых актов распространительской, издательской и полиграфической продукции, созданию современных цивилизованных условий для розничных продаж.