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В Татарстане с начала года выявлено 13 пьяных водителей пассажирских автобусов

Всего с начала года было зафиксировано более 30 тыс. нарушений ПДД водителями автобусов.

В Татарстане за 11 месяцев 2020 года было выявлено 13 случаев, когда пассажирскими автобусами управляли пьяные водители, сообщил  замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Он уточнил, что в сего с начала года госавтоинспекторы выявили более 30 тыс.  фактов нарушений ПДД водителями автобусов. Около 5 тыс. нарушений связаны с управлением автобусам в технически неисправном состоянии. Зафиксировано семь фактов управления транспортным средством водителями, лишенными прав на управление и 16 фактов — водителями без прав.

«Во всех случаях помимо водителей к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица. На постоянной основе проводятся сплошные проверки автобусов. В этом году проведено 189 таких мероприятий, в результате которых пресечено более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями автобусов», — уточнил спикер.

КВ
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