В Татарстане с начала года выявлено 13 пьяных водителей пассажирских автобусов

В Татарстане за 11 месяцев 2020 года было выявлено 13 случаев, когда пассажирскими автобусами управляли пьяные водители, сообщил замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Он уточнил, что в сего с начала года госавтоинспекторы выявили более 30 тыс. фактов нарушений ПДД водителями автобусов. Около 5 тыс. нарушений связаны с управлением автобусам в технически неисправном состоянии. Зафиксировано семь фактов управления транспортным средством водителями, лишенными прав на управление и 16 фактов — водителями без прав.

«Во всех случаях помимо водителей к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица. На постоянной основе проводятся сплошные проверки автобусов. В этом году проведено 189 таких мероприятий, в результате которых пресечено более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями автобусов», — уточнил спикер.