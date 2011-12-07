Что такое достойная зарплата и почему ее нет у каждого?

В этом «КВ» разбираются вместе с профессором КФУ, доктором экономических наук и экспертом в сфере экономики Игорем Кохом. - Игорь Анатольевич, что сегодня представляет собой наша экономика?- Это одна из крупнейших экономик мира. По оценкам МВФ и Всемирного банка, Россия занимает шестое место в мире по объему ВВП. Однако, если считать ВВП на душу населения, то мы отстаем примерно вдвое от США, примерно в полтора раза от Японии, примерно соответствуем Турции, Польше и Греции, но опережаем в полтора-два раза Иран, Китай и Бразилию. Таким образом, российская экономика по обобщающим показателям не является ни высокоразвитой, ни отсталой.В то же время ее структура весьма специфична. Мы обладаем передовыми технологиями в отдельных сферах, имеем высокий уровень образованности людей, активно развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру, телекоммуникации, но отстаем по другим направлениям. Проблемы российской экономики определяются как объективными (суровый климат, большая территория с низкой плотностью населения, последствия войн и социальных катаклизмов ХХ века), так и субъективными факторами (воровство, коррупция, социальное иждивенчество и безответственность, низкая мобильность населения).- Что же такое достойная зарплата и почему ее нет у каждого из нас?- Достойная зарплата - понятие слишком субъективное. Каждый человек по-своему оценивает тот уровень жизни, который можно считать достойным. Психологически человек всегда склонен ориентироваться на более высокие стандарты, всегда имеет какие-то неудовлетворенные потребности, желания. Именно поэтому большинство людей считает достойной зарплату, явно превышающую ту, что есть сейчас. И именно поэтому даже теоретически невозможно достичь ситуации, при которой все будут довольны.О борьбе с бедностью- Почему появилось такое уникальное явление, как работающие бедные?- Работающие бедные - явление отнюдь не уникальное. Такие люди существуют в любой экономике: получатели минимальной зарплаты везде относятся к бедным гражданам. Уникальность России в том, что в течение длительного времени, с одной стороны, минимальная зарплата оставалась на крайне низком уровне, ниже прожиточного минимума. А с другой - получателями минимальной зарплаты оказались не только неквалифицированные работники, как это характерно для развитых стран, но и люди с высшим образованием, выполняющие ответственную работу. Это были не только работники бюджетных организаций, зарплаты которых зависели от состояния государственных финансов, но и сотрудники многих крупных предприятий, оказавшихся в тяжелом экономическом положении. К счастью, в последние годы приняты меры по исправлению этой ситуации. Тем не менее нужно понимать, что не каждый работающий человек обязательно будет относиться к среднему классу. Впрочем, работающих бедных в реальности значительно меньше. Поскольку статистика включает в эту категорию и тех, кто официально получает минимальную зарплату, а оставшуюся немалую часть получает в конверте.- Есть ли шанс избавиться от этого явления?- Конечно, шанс есть. Но это потребует серьезных усилий как со стороны государства, так и со стороны самих работников, профсоюзов. В силах государства (и на федеральном, и на региональном уровне) постепенно повышать уровень зарплат в бюджетных учреждениях, госкорпорациях, не допуская при этом чрезмерной дифференциации доходов руководителей и подчиненных. Кроме того, только государство должно и может контролировать трудовую миграцию, создающую избыточную конкуренцию именно в низкооплачиваемых секторах экономики и дающую работодателям возможность занижать зарплаты. Сами работники и профсоюзы при поддержке государства должны требовать соблюдения работодателями трудового законодательства, не допускать использования ими различных уловок, направленных на занижение выплат.Хочется отметить, что работающие бедные характерны не только для России. Такую проблему можно встретить, к примеру, в Великобритании. По данным социально-исследовательского фонда Джозефа Раунтри, более половины британцев, имеющих стабильную работу, живут в бедности.Сегодня эта проблема в приоритете у российского правительства. Разрабатываются различные меры социальной поддержки, растут понемногу зарплаты. И хотя ситуация на внешнеполитическом рынке довольно сложная, эксперты на 2019 год прогнозируют позитивные подвижки в российской экономике. А это значит, что и наше благосостояние станет лучше. И будем надеяться, что число работающих бедных сократится в разы.- Как вырваться из бедности?- Повышение уровня зарплат возможно за счет двух источников: повышение производительности труда или перераспределение доходов. Первый источник, очевидно, ограничен: невозможно значительно нарастить производительность в короткие сроки. Кроме того, повышение производительности может быть достигнуто в том числе за счет сокращения персонала. А это приведет к росту безработицы и социальной напряженности. Второй источник - в первую очередь сокращение чрезмерной разницы между доходами руководителей и рядовых сотрудников. Это, безусловно, должно делаться. Но устойчивый и долговременный рост зарплат в любом случае может быть обеспечен только за счет общего роста экономики, создания новых высокопроизводительных рабочих мест.- Если вспомнить стихотворение Маяковского из детства «Все работы хороши, выбирай на вкус», то какие профессии сегодня особенно востребованы?- Если говорить о востребованности, то нужно упомянуть два аспекта. Во-первых, есть вакансии, которые всегда доступны. Требуются рабочие в сфере строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, торговли, водители, специалисты по продажам разного рода и так далее. Как правило, это вакансии с низкой зарплатой или сложными условиями работы, но не требующие специальных профессиональных навыков и образования. Во-вторых, есть люди, которые всегда востребованы именно в силу профессионального образования, квалификации и опыта. Это высококвалифицированные рабочие самых разных профилей, инженеры, технологи, врачи, IT-специалисты, управленцы высокого уровня.- Есть ли сегодня излишек подготовленных специалистов в сфере экономики?- К сожалению, есть. Есть перебор людей с дипломами экономистов и менеджеров, в том числе выданными разными сомнительными заведениями. Но грамотные люди, имеющие действительно серьезную подготовку в этой области, требуются постоянно.О работающих пенсионерах- Ваше отношение к тому, что граждане со статусом «пенсионер» продолжают работать?- Безусловно, пенсия изначально задумывалась как пособие для тех, кто уже не может работать. Поэтому в идеальном варианте человек должен получать либо зарплату, пока он может и хочет работать, либо пенсию, когда он прекращает трудовую деятельность. Однако в существующих условиях работающий пенсионер - это неизбежное явление.Во-первых, слишком низкие пенсии заставляют пенсионеров искать посильный дополнительный заработок. Во-вторых, низкие зарплаты на многих рабочих местах делают соответствующие вакансии привлекательными только для пенсионеров. В-третьих, большинство наших современников, достигая возраста икс, остаются активными, работоспособными и профессионально востребованными. Соответственно, исключение возможности одновременно работать и получать пенсию ухудшило бы положение значительного числа пенсионеров и ненамного улучшило бы ситуацию на рынке труда.Вместе с тем действующее пенсионное законодательство позволяет гражданам начинать получать пенсию позже установленного возраста, при этом размер пенсии ускоренно растет. Таким образом, работники пенсионного возраста с достаточно высоким уровнем зарплаты могут отказаться от параллельного получения пенсии, чтобы значительно увеличить ее размер. Однако подобное явление встречается крайне редко, хотя эта практика существенно оздоровила бы пенсионную систему.- Новая пенсионная реформа - благо для российской экономики?- Повышение пенсионного возраста - не благо, а тяжелая необходимость. Российская пенсионная система оказалась на грани коллапса, который был бы неминуем без реформы. К сожалению, демографические тенденции последних десятилетий (сокращение рождаемости, рост продолжительности жизни, увеличение доли людей старших возрастов) сделали совершенно невозможным поддержание существовавших пенсионных правил. Кроме того, слишком большая доля работающих уклоняется от уплаты взносов в Пенсионный фонд, что усугубляет проблему. По моему личному мнению, повышение пенсионного возраста должно было быть начато еще 10 - 15 лет назад. Тогда его можно было сделать более медленным, постепенным.