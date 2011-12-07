Почему стало реальным отправить посылку за 30 секунд?

О том, как приняло население это новшество, рассказывает заместитель директора по операционному управлению УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России» Ландыш Бадертдинова:- Ландыш Флуровна, как можно оформить простую электронную подпись? Для этого нужно приходить на почту?- Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на сайте «Почты России» или в почтовом отделении. Зарегистрировавшись и заполнив анкету на сайте, необходимо указать свои паспортные данные и номер мобильного телефона. В завершение процесса оформления простой электронной подписи на номер телефона приходит СМС-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Кстати, тех, кто переживает о том, что в анкете они обязаны указать свои персональные данные, спешу успокоить: все данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия потребителя. Предъявить оператору паспорт лицам, оформившим простую электронную подпись, придется лишь однажды для подтверждения своей личности. При получении посылки в почтовом отделении потребителю нужно лишь назвать свои имя, фамилию и трек-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Никаких бумажных извещений заполнять не придется. Самое главное - чтобы мобильный телефон был с собой.- Кроме того, «Почта России» разработала новый подход к отправке посылок...- Да, в конце прошлого года был внедрен новый сервис «Отправить за 30 секунд», позволяющий сократить время нахождения в почтовом отделении, необходимое для отправки посылок. И здесь есть несколько уровней. Первый - это оформление предоплаченных посылок. Это когда потребитель, зарегистрировавшись на сайте «Почты России», в разделе «Посылки» сам вводит информацию об отправителе и получателе, примерный вес посылки. После этого он получает бланк с трек-номером и оплачивает его онлайн. Экономия времени существенная: на почте ему не придется стоять в очереди в центре выдачи и приема посылок. Второй уровень - оформление предзаполненных посылок. Зайдя на сайт и заполнив данные, потребитель распечатывает бланк с трек-номером и приклеивает его к посылке. Оператору остается только взвесить посылку и принять оплату. Более того, трек-номер можно и не распечатывать, а показать на экране мобильного телефона. Оператор распечатает бланк самостоятельно.- Что поменялось для тех, кто не пользуется интернетом и, отправляя посылку, по-прежнему заполняет бланк в почтовом отделении?- В этом случае мы тоже стараемся сократить время нахождения потребителя на почте. Например, при приеме посылки оператор вводит только основную информацию. На это у сотрудника уходит тоже не более 30 секунд. Внимательные горожане заметили, что с недавних пор все почтовые отправления хранятся не в специально выделенной комнате, как это было раньше, а за спиной оператора, что позволяет также сократить время на поиски нужной корреспонденции и посылок. Кроме внедрения новых сервисов развиваются логистические сети, на жесткий контроль взяты сроки доставки писем. Жители Казани наверняка обратили внимание на открытие отделений почтовой связи нового формата - в городе функционируют уже 8 новых ОПС. Там предусмотрены и зонирование пространства, и зона выделенной торговли, тщательно подобрана цветовая гамма интерьера, а рабочее место начальника вынесено в клиентский зал - это позволяет ему в случае необходимости разрешить проблемную ситуацию, проконсультировать население или разгрузить очередь. Ведь основными задачами «Почты России» на сегодняшний день являются повышение качества и сокращение времени обслуживания всех своих посетителей.Справка «КВ»Ежегодно «Почта России» принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).реклама