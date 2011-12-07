Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов: Сегодня журналист должен уметь все

Итоги последних лет работы подвела председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Римма Атласовна рассказала о том, что сейчас союз объединяет 1100 человек. Это самый крупный региональный союз. Одно из важных достижений - создание Музея истории татарстанской журналистики. Положено начало разработке и сбору материалов для электронной энциклопедии татарстанской журналистики. Принять участие в этом проекте приглашаются все местные отделения СЖ РТ.Союз журналистов РТ активно поддержал необычный проект Союза велосипедистов РТ «Тукай юлы» - «Путь Тукая» по созданию пешего, велосипедного, конного маршрутов по историческим районам республики, связанным с именами великих деятелей татарской культуры, литературы, журналистики. Союз журналистов РТ стал инициатором проведения акции «Читающий Татарстан», цель которой - пропаганда чтения, особенно среди юных татарстанцев. В рамках акции открыты библиотеки во многих детских садах Казани и республики. Это только несколько направлений деятельности СЖ РТ. Римма Ратникова возглавляла Союз журналистов Татарстана 24 года. На съезде она сложила с себя полномочия председателя Союза журналистов РТ. На эту должность Римма Атласовна предложила кандидатуру генерального директора телерадиокомпании «Татарстан - Новый век» Ильшата Аминова. Делегаты съезда единогласно проголосовали за. Новый председатель СЖ РТ поблагодарил всех за доверие. - Информационное пространство меняется с огромной скоростью. Сегодня журналист должен уметь все: писать, снимать, выкладывать это в интернет. И таких журналистов-универсалов надо готовить. Поэтому особо остро стоит вопрос журналистского образования. Ситуация сложилась такая: в КФУ нет ни одного бюджетного места для будущих журналистов. Мы будем обращаться в федеральные органы власти с просьбой о выделении бюджетных средств на обучение журналистов в Казанском федеральном университете, - отметил в своем выступлении Ильшат Аминов. - Необходимо технологическое перевооружение региональных телерадиокомпаний и газет. Необходимо пересматривать гонорарную систему, чтобы журналисты получали достойную зарплату. - Наш факультет журналистики Казанского университета - это основной поставщик специалистов медиаотрасли. Отсутствие бюджетных мест для подготовки журналистов будет предметом разговора с правительством РТ и ректором КФУ. Я обещаю, мы найдем возможности, - подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, принявший участие в работе съезда. - Есть еще вопросы: социальное самочувствие журналистского сообщества, социальная защита и оплата труда. Сказать, что ничего в этом плане не сделано, нельзя. Но проблемы остаются актуальными. Вопрос с зарплатами надо решать. Он зависит от многих факторов. Будем думать, как помогать журналистам.